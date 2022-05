Atacantul Pierre-Emerick Aubameyang si-a anuntat retragerea din echipa nationala

Atacantul echipei FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang si-a anuntat retragerea din prima reprezentativa a Gabonului, informeaza presa internationala."Dupa 13 ani in care mi-am reprezentat tara cu mandrie, anunt ca imi inchei cariera internationala. As dori sa multumesc poporului gabonez si tuturor celor care m-au ajutat in momentele bune si in cele rele. Voi pastra multe amintiri frumoase, cum ar fi ziua in care am debutat pe Stadionul Omnisport sau ziua in care m-am intors din Nigeria cu ... citeste toata stirea