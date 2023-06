Atacantul turc Burak Yilmaz, campion al Frantei cu Lille in 2021, a anuntat luni ca se retrage din activitate la varsta de 37 de ani."Vreau sa anunt intreaga mea tara ca imi inchei cariera. Sunt foarte fericit si mandru", a declarat "Kral" (regele), asa cum este cunoscut de mult timp in Turcia, intr-o conferinta de presa la Istanbul.Jucatorul, care in acest sezon a evoluat in prima liga olandeza pentru Fortuna Sittard, a precizat ca isi doreste sa continue in fotbal ca antrenor. ... citeste toata stirea