Atletico Madrid vrea sa se departa de Antoine Griezmann

Clubul madrilen si-ar dori sa se desparta de campionul mondial. Imprumutat oficial la Atletico, Antoine Griezmann ar urma sa revina la FC Barcelona.Adorat in timpul primului sau stagiu la Atletico Madrid care l-a facut un star, plecat la Barca ca un tradator conform unor suporteri Colchonero, Antoine Griezmann a ratat intoarcerea in capitala Spaniei.Ajuns in Cataunia in extrasezonul 2019-2020, cel mai spaniol dintre francezi a semnat un contract pe cinci ani cu FC Barcelona. Antoine ... citeste toata stirea