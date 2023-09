Politehnica s-a impus in traditionalul derby al rugbiului estic cu 31-23Rugbistii de la CS Politehnica Iasi pregatiti de antrenorii Cosmin Ratiu si Mihai Stuparu, au obtinut sambata a doua victorie consecutiva in Grupa A a fazei a II-a a Ligii Nationale. Cu cateva absente importante si cu Husdup inlocuit inca din minutul 11 (recidiva la o entorsa), ai nostri s-au impus cu 31-23 (13-12), consolidandu-si la finalul turului locul al doilea in clasament (15 puncte) dupa campioana en-titre, CSM ... citeste toata stirea