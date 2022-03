Au plecat romanii din Miami

Irina Begu s-a inclinat in turul II. Iga Swiatek va fi noul lider mondialDupa ce a reusit s-o invinga clar pe redutabila Arina Sabalenka (5 WTA), Irina Begu a pierdut in turul III la turneul WTA 500 de la Miami,tot in fat- unei jucatoare din Belarus, Aliaksandra Sasnovici FOTO- (70 WTA) dupa trei ore si un minut, scor 5-7,7-6, 4-6. Invingatoarea acestui meci o intalneste in optimi pe elvetianca Belinda Bencic (28WTA).Turneul din acest an din Florida este presarat pe partea feminina cu multe ... citeste toata stirea