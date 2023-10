Australia a decis, marti, sa nu candideze pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2034, intarind astfel pozitia Arabiei Saudite, mai mult ca oricand favorita la organizarea evenimentului, informeaza AFP."Am studiat posibilitatea de a ne depune candidatura pentru a gazdui Cupa Mondiala din 2034. Cu toate acestea, dupa ce am luat in considerare toti factorii, am decis sa nu mergem mai departe", a precizat federatia australiana.Dupa ... citeste toata stirea