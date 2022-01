Australian Open: Irina Bara a castigat duelul romanesc cu Alexandra Cadantu si este la un pas de tabloul principal

Irina Bara (136 WTA) a acces in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal al Australian Open, dupa victoria din confruntarea 100% romaneasca cu Alexandra Cadantu.Bara s-a impus, miercuri, cu 5-7, 6-1, 6-4, in fata Alexandrei Cadantu (211 WTA). Meciul a durat nu mai putin de trei ore.In primul set, Irina Bara a condus cu 5-0, dar a pierdut sase gameuri la rand si s-a vazut condusa la seturi.Dupa ce in al doilea act Bara s-a impus fara probleme, ... citeste toata stirea