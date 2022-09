Australianul Will Power a batut recordul de pole position in Indy Car detinut de Mario Andretti din 1985

Australianul Will Power, in varsta de 41 de ani, a depasit recordul de pole position in Indy Car, record ce era detinut de legendarul Mario Andretti din 1985.Power a ocupat primul loc al grilei de start in Indy Car la Laguna Seca (California) pentru a 68-a oara in cariera sa."Nu-mi vine sa cred ca sunt in top cu Mario! Dar nu trebuie sa sarbatoresc prea mult pentru ca trebuie sa raman concentrat pe cursa de duminica", a spus ... citeste toata stirea