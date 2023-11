Avand noroc din plin atat la tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului European de fotbal din 2024, cat si pe parcursul meciurilor jucate pana acum, echipa nationala a Romaniei este la un pas de a obtine viza de calificare la turneul final. Acesta va avea loc anul viitor, in Germania.Pentru a ajunge la competitia la care vor participa 24 de formatii, de trei ori mai multe decat in 1984, tricolorii au nevoie doar de o remiza in disputa de sambata, cu Israel. Din cauza razboiului in ... citeste toata stirea