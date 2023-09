Politehnica Iasi a reluat marti antrenamentele, in Copou, dupa ziua libera primita luni, la finalul cantonamentului de saptamana trecuta, de la Piatra Neamt, care s-a derulat de joi pana duminica.Astazi, penultima clasata in prima liga se va deplasa la Vaslui, unde va juca un meci amical in compania echipei locale CSM, care activeaza in Liga a III-a. Dupa trei runde disputate in esalonul trei, vasluienii se situeaza pe locul IV al clasamentului Seriei I, cu 4 puncte obtinute, tot atatea cat ... citeste toata stirea