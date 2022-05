Baraj mai greu decat se astepta

Politehnica a invins CSM Moinesti la punctaveraj si a promovat in Superliga feminina de tenis de masaConsiderata ca mare favorita in intalnirea de baraj in doua manse cu CSM Moinesti, pentru promovarea in Superliga, echipa feminina Politehnica Iasi a dovedit ca n-a fost deloc asa. Chiar daca rezultatele din Divizia A au fost avantajoase pentru echipa antrenata de Maria Gaftea, care este si jucatoare (3-0 si 2-3) barajul a fost altceva, La Moinesti, gazdele au castigat cu 3-2. La Iasi, tot ... citeste toata stirea