Barcelona a fost acuzata oficial de dare de mita in "cazul Negreira", pentru ca i-a platit fostului vicepresedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din Spania 7,5 milioane de euro.Barcelona a fost anchetata in precedentele luni, insa pe plan sportiv nu a avut de suferit. UEFA a luat la cunostinta de acuzatiile aduse clubului catalan si, in luna iulie, a anuntat ca echipa ... citeste toata stirea