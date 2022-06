Baschet: Golden State Warriors, campioana a NBA pentru a saptea oara in istoria sa

Golden State Warriors a castigat titlul de campioana a NBA pentru a saptea oara in istoria sa si a patra oara in cele sase finale disputate in ultimele opt sezoane, dupa ce s-a impus cu 103-90 in fata formatiei Boston Celtics, joi, in deplasare, in meciul al saselea al finalei ligii profesioniste nord-americane de baschet.Golden State, care a castigat finala cu scorul general de 4-2, a cucerit din nou trofeul dupa ultimele castigate in 2015, 2017 si 2018, pierzand totodata finalele din 2016 ... citeste toata stirea