Ziarul de Iasi v-a tinut in permanenta la curent cu ceea ce se intampla in ultima divizie interna de baschet feminin, un simulacru de campionat in care activeaza opt echipe, la fel ca in prima liga. Elocvent pentru modul in care este organizata o competitie extrem de modesta este faptul ca Politehnica Iasi va disputa in aceasta saptamana patru meciuri oficiale! Nu, nu e vreo greseala, PATRU!Marti, de la ora 10, formatia antrenata de Emilia Marian va juca la Oradea, cu echipa locala CSU. Apoi, ... citeste toata stirea