BASCHET Politehnica Iasi, sezon promitator in Liga I

CS Politehnica Iasi s-a impus Duminica, 4 decembrie, in fata echipei CS Universitar Ploiesti, castigand in deplasare cu scorul de 91 la 67. In urma acestei reusite, recordul echipei iesene este de noua victorii si o singura infrangere. Performanta tinerilor ieseni antrenati de catre Gabriel Clapon ii plaseaza pe primul loc din grupa B a Ligii I.Pana acum, CS Politehnica Iasi a adunat nu numai cele mai multe victorii din Liga I, dar si cele mai multe puncte, cu un total de 848. Liderul echipei ... citeste toata stirea