Baschet: Un nou esec suferit de Politehnica Iasi, care joaca acasa vineri

Echipa de baschet feminin Politehnica Iasi a pierdut un nou meci in ultima divizie interna, esalon in care participa opt formatii. In semifinalele turneului V-VIII, formatia antrenata de Emilia Marian a cedat la Oradea cu 67-82 in fata echipei locale CSU.Vineri, Poli va juca acasa cu echipa bihoreana in meciul doi. Daca gazdele, care au incheiat sezonul regulat pe ultimul loc, cu o singura victorie din 14 meciuri, inving, va mai avea loc o partida, decisiva, la Oradea, pe 3 aprilie.La ... citește toată știrea