Baschetbalista Brittney Griner, condamnata la 9 ani de inchisoare in Rusia, transferata intr-o colonie penitenciara

Baschetbalista Brittney Griner a fost transferata saptamana trecuta dintr-un centru de detentie din afara capitalei Rusiei si se afla in drum spre o colonie penitenciara, a anuntat, miercuri, echipa ei juridica, scrie The Guardian.Miercuri dimineata, secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a transmis o declaratie in care spunea: "Fiecare minut in care Brittney Griner trebuie sa suporte o detentie ilegala in Rusia este un minut prea lung" si a adaugat ca administratia Biden ... citeste toata stirea