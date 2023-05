Dupa tentativele ratate de promovare in prima liga bifate de echipele de handbal masculin Politehnica si de handbal feminin CSM 2020, o alta formatie locala incearca sa urce in esalonul de elita.Aceasta este trupa baschetbalistilor de la Politehnica (antrenor: Gabriel Clapon), care participa la turneul Final Four al Ligii I. Turneul va avea loc vineri, sambata si duminica, la Brasov, dupa urmatorul program: Corona Brasov - Politehnica Iasi, CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea - Agronomia ... citeste toata stirea