Batute si fierte in suc propriu

Simona Halep si Sorana Cirstea au fost eliminate la mare lupta pe o caldura torida in optimile de finala ale Australian OpenParticiparea romaneasca la Australian Open s-a incheiat ieri, prin eliminarea Simonei Halep si Soranei Cirstea in optimile de finala.Dupa o evolutie in turul III care parea s-o relegitimeze la victoria in turneu (6-2, 6-1 cu muntenegreanca Danka Kovinic, 98 WTA), Simona a intalnit o veche cunostinta, frantuzoaica de 32 de ani Alize Cornet, aflata, dupa multi ani de ... citeste toata stirea