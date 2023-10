Echipa germana Bayern Munchen a invins sambata, pe teren propriu, scor 8-0, formatia Darmstadt, in etapa a 9-a din Bundesliga. Toate golurile s-au inscris in repriza a doua.Cu Manuel Neuer revenit in poarta dupa aproape un an de absenta, Bayern a primit un cartonas rosu inca din minutul 4, cand a fost eliminat Joshua Kimmich. Au urmat alte doua eliminari, ambele in tabara oaspetilor. Klaus Gajsula a primit rosu in minutul 21, iar Matej Maglica in minutul 41. Dupa patru minute, Leroy Sane a ... citeste toata stirea