Bayern nu vrea sa renunte la Lewandowski: Are un contract pana la 30 iunie 2023 si va juca cu noi

Presedintele clubului Bayern, Herbert Hainer, a declarat ca atacantul polonez Robert Lewandowski, dorit insistent de FC Bareclona, nu va prarasi echipa bavareza pana la final contractului sau, care expira vara viitoare."Robert Lewandowski are un contract valabil pana la 30 iunie 2023 si va juca cu noi pana atunci. Cand semnezi un contract, si am facut asta toata cariera mea, ambele parti stiu ce este in el. Nu putem vorbi despre a pe cineva sa isi respecte contractul", a declarat ... citeste toata stirea