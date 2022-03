Becali a anuntat ca trei jucatori ucraineni de nationala se vor antrena si juca la FCSB pana la finalul sezonului

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anuntat, marti, ca trei jucatori din nationala Ucrainei, inlusiv capitanul reprezentativei si jucatorul formatiei Dinamo Kiev, Sergii Sidorciuk, precum si mijlocasul defensiv al echipei Sahtior Donetk, Taras Stepanenko.Cei trei jucatori se afla in Romania si se vor pregati pana in iunie, cand Ucraina ar trebui sa dispute barajul cu Suedia pentru Cupa Mondiala din Qatar. Acestia au fost propusi la FCSB de antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu.In plus, ... citeste toata stirea