Becali: Lupta noastra la ora asta nu e nici cu CFR, nici cu Craiova... este cu Petrolul, cu Sepsi, cu UTA

Gigi Becali a declarat, duminica seara, la Digi Sport, ca FCSB, invinsa de Universitatea Craiova cu scorul de 2-1, lupta la ora actuala cu echipe ca UTA, Petrolul sau Sepsi, nu cu CFR Cluj sau Craiova."Singurul lucru pe care mi-l doresc acum play-off-ul. Altfel am mai pierdut un an. Lupta noastra la ora asta nu e nici cu CFR, nici cu Craiova... este cu Petrolul, cu Sepsi, cu UTA... (...) Ce treaba am cu Dica? Ce sa faca Dica? Eu am incredere ca echipa isi va reveni", a spus Becali."Cine-i ... citeste toata stirea