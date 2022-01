Beijing 2022, prima Olimpiada de iarna din istorie unde se va schia pe zapada 100% artificiala. "Este imprevizibila si periculoasa"

Pentru prima data in istoria Jocurilor Olimpice de iarna, sportivii care vor concura la Beijing vor schia pe partii cu zapada 100% arificiala, considerata de sportivi "imprevizibila si, posibil, periculoasa". Din cauza schimbarilor climatice, pana in 2050, mai putin de jumatate din locatiile care au organizat Olimpiada de iarna in trecut vor avea conditiile naturale necesare pentru a mai gazdui o data evenimentul, scrie CNN.Regiunea unde se vor organiza probele de iarna a fost acoperita de un ... citeste toata stirea