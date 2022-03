Benzema a devenit jucatorul francez cu cele mai multe goluri macate in istorie

Atacantul Karima Benzema a devenit jucatorul francez cu cele mai multe goluri marcate in istorie, dupa ce a inscris de doua ori in meciul pe care echipa lui l-a castigat, luni, scor 3-0, pe terenul formatiei Mallorca, in etapa a XXVIII-a din LaLiga, informeaza AFP. Benzema l-a intrecut pe atacantul Therry Henry, care are 411 reusite in cariera.Karim Benzema a devenit al treilea marcator din istoria clubului madrilen dupa ce a punctat de trei ori in meciul cu PSG, disputat miercurea trecuta, ... citeste toata stirea