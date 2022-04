Benzema a zguduit Londra

Atacantul francez a marcat cele trei goluri ale echipei Real Madrid in victoria cu Chelsea, din deplasare, scor 3-1, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. In celalalt meci de miercuri, Villarreal a trecut de Bayern Munchen, scor 1-0.Madrilenii, de 13 ori campioni ai Europei au avut o evolutie pragmatica si s-au impus prin hat-trick-ul francezului Karim Benzema (minutele 21, 24, 46). Golul londonezilor a fost semnat de Kai Havertz ('40). Echipa antrenata de Ancelotti ... citeste toata stirea