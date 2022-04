Benzema are "cale libera" spre castigarea Balonului de Aur, scrie cotidianul As

Cu un nou gol decisiv pentru Real Madrid si dupa eliminarea lui Robert Lewandowski cu Bayern din Liga Campionilor, atacantul francez Karim Benzema a devenit marele favorit pentru castigarea Balonului de Aur 2022, scrie cotidianul AS."Calificarea Realului in semifinale ii deschide calea lui Benzema catre recompensa suprema care exista in fotbal: Balonul de Aur. Majoritatea presupusilor sai rivali sunt in afara cursei: Messi si Mbappe au cazut in fata Realului pe Bernabeu cu un hattrick de la ... citeste toata stirea