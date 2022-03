Benzema, Benzema, Benzema!

Formatiile Manchester City si Real Madrid s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Atacantul francez de la Real a infipt trei cutite in inima parizienilor. Presedintele arab al PSG ar fi agresat arbitrii la vestiare*Manchester City - Sporting Lisabona 0-0 (in tur, 5-0).Real Madrid - PSG 3-1 (in tur, 0-1). Benzema ('61, '76, '78) / Mbappe ('39).Victoria echipei pariziene din tur, cu 1-0, s-a dovedit a fi insuficienta, iar PSG are un nou sezon ratat in Champions League, ... citeste toata stirea