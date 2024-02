Benzema si-a redeschis contul de Instagram: As vrea sa fiu tinut minte drept cineva care a inceput de jos

Atacantul francez Karim Benzema a revenit pe teren in Arabia Saudita, la clubul sau Al-Ittihad, chiar daca relatia sa cu antrenorul Marcelo Gallardo pare a fi inca tensionata.Atacantul in varsta de 36 de ani, care a parasit clubul pe 27 decembrie dupa o infrangere in campionat, fara sa-si informeze managerii, si-a dezactivat si contul de Instagram, care are 76 de milioane de urmaritori.Insa, vineri, fostul atacant al echipei Frantei si-a reactivat contul pentru a promova o colaborare cu GQ ... citește toată știrea