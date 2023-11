Romanca Bernadette Szocs a reusit o victorie spectaculoasa la tenis de masa, eliminand-o pe campioana olimpica Chen Meng la WTT Champions Frankfurt 2023.Sportiva romana si-a reconfirmat valoarea pe scena mondiala, iar alaturi de antrenorul Viorel Filimon a avansat in sferturile de finala cu una dintre victoriile spectaculoase ale competitiei din Germania.Cu lovituri puternice si hotarata la serviciu, Bernadette a dus scorul pana la 10-8 in decisiv, a pierdut ambele mingi de meci, dar in ... citeste toata stirea