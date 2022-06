Bianca Andreescu a reusit prima victorie pe tabloul principal la Wimbledon. "Inseamna enorm pentru mine"

Bianca Andreescu, jucatoare canadiana de origine romana, s-a declarat multumita de faptul ca a trecut, pentru prima oara, in turul secund la All England Club.Conform agentiei Reuters, Bianca Andreescu (22 de ani, locul 56 WTA), a vorbit in conferinta de presa ulterioara meciului cu Emina Bektas despre momentele cand a jucat pentru prima oara la Wimbledon: "Am pasit pe terenul central si am inghetat! Imi amintesc ca nu eram in stare sa lovesc mingea corect, nu am putut ... citeste toata stirea