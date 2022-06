Bianca Andreescu, invinsa in finala turneului WTA de la Bad Homburg

Bianca Andreescu a condus cu 1-0 la seturi si 4-2 si dadea senzatia ca nimic nu o poate opri din drumul sau spre castigarea turneului WTA de la Bad Homburg. A urmat insa o cadere in jocul sportivei din Canada, iar Caroline Garcia a revenit si s-a impus dupa un meci cu multe rasturnari de scor (6-7, 6-4, 6-4).Caroline Garcia a invins-o pe Bianca Andreescu si a castigat WTA Bad HomburgDupa un prim set foarte echilibrat (7-5 in tiebreak pentru Andreescu), Bianca a condus ostilitatile in cel ... citeste toata stirea