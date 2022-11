Billie Jean King Cup: Ana Bogdan a invins-o pe Dalma Galfi, Romania conduce Ungaria cu 1-0

Ana Bogdan, locul 48 WTA, a invins-o, vineri, pe Dalma Galfi, 85 WTA, in primul meci al intalnirii Romania - Ungaria, de la Oradea, din play-off-ul Billie Jean King Cup.Bogdan s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4, intr-o ora si 20 de minute."Cand am intrat pe teren si a fost imnul nostru am avut lacrimi in ochi. Ma bucur pentru aceste momente, pentru faptul ca sunt aici. Am simtit ca am dat totul pe teren astazi", a spus Ana Bogdan ... citeste toata stirea