Boris Becker a fost eliberat dupa ce a executat opt luni de inchisoare

Fostul campion de la Wimbledon Boris Becker a fost eliberat din inchisoare dupa ce a executat opt luni din pedeapsa primita pentru ca a ascuns bunuri si imprumuturi in valoare de 2,5 milioane de lire sterline pentru a evita plata datoriilor, transmite BBC.Germanul in varsta de 55 de ani a fost incarcerat pentru doi ani si jumatate in aprilie, dupa ce a fost gasit vinovat de patru acuzatii in temeiul Legii privind insolventa.El a fost eliberat din inchisoare joi dimineata. Potrivit BBC, ... citeste toata stirea