Fotbalistul echipei Borussia Dortmund, Sebastien Haller, vindecat de cancer, a inscris trei goluri in meciul amical castigat in fata formatiei FC Basel, vineri, scor 6-0.Haller a marcat in minutele 81 (penalti), 86 si 88. Celelalte goluri au fost inscrise de Reus '39, Malen '49 si Bellingham '54 (penalti).La 28 de ani, atacantul ... citeste toata stirea