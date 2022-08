Borussia Dortmund neaga ca ar negociat pentru transferul lui Cristiano Ronaldo

Presedintele Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a negat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, zvonurile despre o posibila sosire a lui Cristiano Ronaldo la clubul germanHans-Joachim Watzke a dorit sa dezminta interesul Borussiei, insa, potrivit unor articole aparute in presa germana, Dortmund ar putea fi o tinta pentru Cristiano Ronaldo, care ar putea juca astfel in Liga Campionilor.Presa germana mai face referire si la problemele ... citeste toata stirea