Echipa germana Bayern Munchen a pierdut sambata, in deplasare, scor 1-3, partida disputata in compania echipei FSV Mainz, in etapa a 29-a din Bundesliga.Echipa lui Tuchel a deschis scorul in minutul 29, prin Sadio Mane, ajuns la al saptelea sau gol stagional, si intra in avantaj la pauza. Bavarezii au condus pe MEWA Arena pana in minutul 65, cad Ludovic Ajorque a egalat. A urmat un sfert de ora in care gazdele au dominat, iar oaspetii au parut ca nu au replica. Mainz a preluat conducerea in ... citeste toata stirea