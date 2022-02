Burleanu, raspuns ciudat: In spatele unor calificari se pot ascunde fapte de coruptie

Intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, despre asumarea esecurilor inregistrate de echipa nationala, presedintele FRF, Razvan Burleanu, a dat un raspuns ciudat, ca in spatele unor calificari se pot ascunde fapte de coruptie."Niciun presedinte de federatie nu poate sa influenteze performantele unei echipe de club sau unei echipe nationale. Un presedinte de federatie poate sa-ti asigure un mediu de integritate, in ceea ce priveste selectia, in ceea ce priveste numirea unui selectioner si ... citeste toata stirea