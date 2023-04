Gigi Becali a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca se retrage din fotbal, subliniind ca a luat decizia dupa meciul pierdut de FCSB, scor 0-1, cu Rapid, in Superliga, in urma caruia a acuzat arbitrajul lui Horatiu Fesnic."Am tinut sa va anunt pe toti, ca ma tin de cuvant de data asta, asa cred. E ultima conferinta de presa. Am hotarat aseara, dupa ce s-a intamplat in meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu ma mai intereseaza. De ce vreau sa termin? Am 65 de ani, cand eram ... citeste toata stirea