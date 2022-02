Campioana Romaniei, direct in grupele Ligii Campionilor la handbal masculin in 2022-2023. Cum a fost posibil? (P)

Dinamo Bucuresti este clubul care a reprezentat Romania in ultimele sezoane ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Dulaii antrenati in prezent de Xavi Pasqual, legendarul antrenor spaniol, au reusit o multime de rezultate de-a dreptul remarcabile. Parcursul extraordinar al "dulailor" este ceea ce a facilitat urcarea in clasamentul coeficientilor pentru tara noastra.In urma performantelor excelente reusite de alb-rosii, punctajul tarii noastre a crescut, iar clasarea pe locul 9 in topul ... citeste toata stirea