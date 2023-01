Campioana Romaniei la minifotbal, Old Boys Bucuresti, invingatoare la Cupa Unirii

Old Boys Bucuresti, campioana nationala en-titre la minifotbal, a castigat editia a XV-a a Cupei Unirii, competitie organizata la Iasi, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre Asociatia Judeteana de Minifotbal Iasi, in parteneriat cu Federatia Romana de Minifotbal, Primaria Municipiului Iasi si Consiliul Local Iasi.In finala competitiei, disputata la Magic Stadium, Old Boys Bucuresti a invins formatia Dacii Buzau cu scorul de 4-2 (4-1). Medaliile de bronz au fost obtinute de echipa ieseana ... citeste toata stirea