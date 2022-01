Campioni vechi la Dakar, in Arabia Saudita

Pilotul auto Nasser al-Attyah si motocicilistul Sam Sunderland au castigat celebrul raliu plimbat prin toata lumeaPilotul qatariot Nasser al-Attiyah (Toyota) a castigat pentru a patra oara Raliul Dakar la categoria auto, dupa succesele din 2011, 2015 si 2019, la finalul etapei a XII-a (ultima), desfasurata vineri intre Bisha si Jeddah, in Arabia Saudita. Al-Attiyah (51 ani), care s-a impus in doua etape (plus prologul) la actuala editie a raliului-raid, l-a devansat in clasamentul final, cu ... citeste toata stirea