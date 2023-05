Cu peste 8 000 de oameni in tribune, am dezintegrat Steaua in cel mai bun meci al sezonului. Politehnica Iasi - Steaua Bucuresti 5-1 (2-0), in etapa a VIII-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal.Poli:Jankov - Kouadio, Tincu, Katanec, Stefanovici - Itu ('46 Mogos; '62 R. Ion), Marchioni ('54 Fr. Cristea), Roman - A. Dumitru ('71 Vojtus), Harrison, Hlistei ('46 Musi). Antrenor: Leo Grozavu.Steaua:Dinca - Corbu ('33 Enceanu), Ciocoteala, Al. Sabau, Ad. Ilie - Bustea ('46 Ad. Popa), Oroian, ... citeste toata stirea