Ciclistul belgian Remco Evenepoel, campionul mondial en titre, nu va lua parte la editia din acest an a Turului Frantei, a anuntat directorul sportiv al echipei Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, citat de presa belgiana.Duminica, Evenepoel a fost nevoit sa paraseasca Turul Italiei, in care era liderul clasamentului general dupa noua etape, in urma unui test pozitiv la Covid-19. Il Giro era unul dintre principalele obiective ale rutierului belgian pentru acest sezon, iar presa de ... citeste toata stirea