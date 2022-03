Carlos Alcaraz (16 ATP) l-a invins pe grecul Tsitispas la Miami si s-a calificat in sferturi. Naomi Osaka reia drumul spre inaltimi

* Daniil Medvedev, locul 2 ATP si cap de serie numarul 1, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Masters 1.000 de la Miami. Medvedev l-a invins cu scorul de 7-5, 6-1, pe americanul Jenson Brooksby (39 ATP)dupa un meci de o ora si 19 minute. In faza urmatoare, Medvedev va evolua cu polonezul Hubert Hurkacz (10 ATP), care a dispus de sud-africanul Lloyd Harris (44 ATP). In absenta liderului mondial Novak Djokovic, Medvedev este numai la o victorie de recucerirea locului I ATP, pe ... citeste toata stirea