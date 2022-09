Carlos Alcaraz a castigat US Open si devine cel mai tanar lider ATP din istorie

Spaniolul Carlos Alcaraz, in varsta de 19 ani, a castigat turneul de grand slam US Open, invingandu-l in finala pe norvegianul Casper Ruud, 23 de ani, numarul 7 ATP. Alcaraz s-a impus cu scorul de 6-4, 2-5, 7-6 (1), 6-3, in trei ore si 20 de minute.Datorita acestui succes, spaniolul urca de pe locul 4 mondial pe prima pozitie in clasamentul ATP si scrie istorie, el devenind cel mai tanar lider ATP."Este ceva la ce visam din copilarie - sa fiu numarul unu in lume, sa fiu campion la un graand ... citeste toata stirea