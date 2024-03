Carlos Sainz a castigat Grand Prix-ul Australiei. Max Verstappen a abandonat

Pilotul spaniol al echipei Ferrari, Carlos Sainz, a castigat Marele Premiu al Australiei la Formula 1, disputat, duminica, la Melbourne, unde campionul mondial, olandezul Max Verstappen, a abandonat in turul trei.Carlos Sainz s-a impus in fata coechipierului sau monegasc Charles Leclerc, iar britanicul Lando Norris (McLaren) a completat podiumul.Triplul campion mondial in exercitiu ... citește toată știrea