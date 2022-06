Caroline Garcia si Kristina Mladenovic, invingatoare in proba de dublu feminin de la Roland Garros

Jucatoarele franceze de tenis Caroline Garcia si Kristina Mladenovic au cucerit trofeul in proba de dublu feminin a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, impunandu-se duminica in finala, cu 2-6, 6-3, 6-2, in fata perechii americane Coco Gauff-Jessica Pegula.Garcia si Mladenovic au obtinut victoria dupa o ora si 44 de minute de joc, trecandu-si in palmares al doilea titlu la Roland Garros, dupa cel obtinut in 2016.De mentionat ca cele doua frantuzoaice, care nu au mai jucat impreuna in ... citeste toata stirea