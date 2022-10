Caruselul antrenorilor: Niculescu - decapitat, Cornateanu - interimar, Grozavu - principala tinta!

Mariajul dintre Politehnica Iasi si antrenorul Claudiu Nicuescu a ajuns la final aseara. Prematur, cu noua luni inainte de expirarea contractului parafat in vara. Asta desi echipa e la un singur punct de locurile direct promovabile, iar daca luam in calcul faptul ca Steaua nu are drept de promovare, ocupa o pozitie care duce la baraj.Tehnicianului i-a fost fatal meciul de sambata, de la Timisoara, cu Ripensia, in care Poli a pierdut cu 1-3. Au contat insa si contrele avute cu "secundul" ... citeste toata stirea