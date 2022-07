Cat a castigat Simona Halep din tenis. Este in TOP 3 mondial

Simona Halep a castigat peste 600.000 de dolari datorita prezentei in semifinalele Wimbledon si este pe podiumul all-time al castigurilor din tenis.La editia din acest an a Wimbledon nu s-au acordat puncte, insa premiile oferite au fost mai mari ca niciodata. Campioana a luat 2,5 milioane de dolari, finalista 1,29 milioane, iar semifinalistele au incasat cate 636.000 de dolari.Simona Halep chiar beneficiaza de o perioada in care premiile din tenis sunt fabuloase si, datorita ... citeste toata stirea